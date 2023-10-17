Уже применили по Бердянску: на Украине сообщили о получении ракет ATACMS

Ночью в городе сработали системы ПВО.

Обещанные Вашингтоном киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS уже поступили на Украину. Более того, ВСУ уже опробовали их в действии при обстреле Бердянска. Об этом сообщил в своих социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Ну что, ATACMS уже у нас», — написал он.

Гончаренко поблагодарил США за поставку. Он подчеркнул, что при обстреле Бердянска, расположенного в Запорожской области, украинские нацисты применили именно эти снаряды.

Власти региона ранее проинформировали, что минувшей ночью в городе сработали системы противовоздушной обороны. Известно, что прогремела серия взрывов. Пострадавших и разрушений избежать удалось.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику.