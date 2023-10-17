Уже применили по Бердянску: на Украине сообщили о получении ракет ATACMS
Депутат Рады Гончаренко: ракеты ATACMS уже на Украине, ими ударили по Бердянску
Фото: Zuma / ТАСС
Ночью в городе сработали системы ПВО.
Обещанные Вашингтоном киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS уже поступили на Украину. Более того, ВСУ уже опробовали их в действии при обстреле Бердянска. Об этом сообщил в своих социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Ну что, ATACMS уже у нас», — написал он.
Гончаренко поблагодарил США за поставку. Он подчеркнул, что при обстреле Бердянска, расположенного в Запорожской области, украинские нацисты применили именно эти снаряды.
Власти региона ранее проинформировали, что минувшей ночью в городе сработали системы противовоздушной обороны. Известно, что прогремела серия взрывов. Пострадавших и разрушений избежать удалось.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику.
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