Российский флот отражает воздушную атаку в районе Сухарной балки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 387 0

Все службы были приведены в состояние боевой готовности.

Российский флот отражает воздушную атаку в районе Сухарной балки

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке с воздуха на город. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, снаряд противника был перехвачен в районе Сухарной балки. На месте по воздушным целям работает флот РФ, а все службы были приведены в состояние боевой готовности, отметил губернатор.

«В районе Сахарной головки — дым», — написал он, добавив, что информация о разрушениях еще устанавливается.

По предварительным данным, в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле, уточнил позднее губернатор.

Пострадавших, по уточненным данным, нет. По словам Развожаева, на место были направлены спасатели, но возгорания на месте зафиксировано не было. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Местных жителей Развожаев призвал сохранять спокойствие и проверять всю информацию о произошедшем в достоверных источниках.

Известно также, что в Севастополе сегодня прозвучали сигналы воздушной тревоги. Губернатор города объявил о ней в 17:37 по московскому времени. Отменена она была спустя 28 минут.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра. Целями противника зачастую выступают жилые районы и гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС РФ начинают патрулировать небо над Черным морем с «Кинжалами».

Тема:
Спецоперация
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