Столтенберг: Украина наносила удары по кораблям в Черном море ракетами НАТО

При этом он считает, что это указывает на важность продолжения поставок помощи киевскому режиму.
Фото: П/с Черноморского флота / ТАСС
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносили удары по российским кораблям в Черном море при помощи ракет, поставленных НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Представляя ежегодный доклад безопасности НАТО, глава блока признал, что Украина использовала ракеты Scalp и Storm Shadow, чтобы наносить удары в Черном море. Это, по словам Столтенберга, «подтверждает важность увеличения поставок ракет» киевскому режиму.
При этом генсек НАТО не уточнил, кто конкретно осуществлял разведку и указывал цели для ударов в Черном море.
Между тем, по его словам, страны НАТО предоставили Украине 99% от всей военной помощи, но этого мало. Столтенберг считает, что членам Североатлантического альянса необходимо показать свою политическую решимость, полностью использовать ресурсы и позаботиться об ускорении поставок помощи Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению экс-лидера США Дональда Трампа, европейские страны должны выделять на помощь Украине столько же денег, сколько и Соединенные Штаты, ведь иначе получается несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам.
Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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