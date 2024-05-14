«Даже унитазы поснимали»: житель ДНР рассказал о массовом мародерстве ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Житель ДНР рассказал о комиссионке в Очеретино, куда ВСУ сдавали награбленное

«Даже унитазы поснимали»: житель ДНР рассказал о массовом мародерстве ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Спецоперация

В этом участвовали не только боевики, но и украинские полицейские.

Украинские полицейские и боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выносили все что могли из домов, находящихся на части Донецкой народной республики (ДНР), подконтрольной киевскому режиму. Все эти вещи они сдавали в комиссионку в Очеретино. Об этом рассказал житель соседнего села Семеновка Сергей в беседе с РИА Новости.

«Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома повыставляли, даже унитазы поснимали», — добавил он.

Сергей был эвакуирован из Семеновки в апреле. Он поделился, что полицейские и боевики отвозили в специальную лавочку в Очеретино товары, которые они забирали в домах мирных жителей.

Минобороны России сообщило о полном освобождении Очеретино в ДНР 5 мая. Позднее российский боец с позывным «Эдельвейс» рассказал, что войска РФ заходили в населенный пункт мелкими группами и держались ближе к укрытиям. В то же время ВСУ применяли ударные FPV-дроны. Штурмовикам буквально пришлось уворачиваться от атак БПЛА. В результате, отметил боец, Очеретино было «взято упорством».

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка. Предположительно, украинские боевики обстреляли город из РСЗО «Град».

Тема:
Спецоперация
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