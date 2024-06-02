Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»

Силы ПВО уничтожили снаряд «Ольха» над Белгородской областью
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики пытались ночью и утром несколько раз атаковать российский регион.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российским регионом снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Случилось все примерно в 09:40 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
«Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В ночь на 2 июня ВСУ также попытались атаковать Белгородскую область. Силы ПВО сбили один украинский дрон. Утром в Белгороде и Белгородском района объявлялся сигнал ракетной опасности, который действовал до 06:20. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, но разрушения все-таки есть.
Читайте также
Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
Позднее Минобороны РФ сообщило, что в период с 08:00 до 08:30 силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко. Он был заместителем главы администрации Корочанского района.
- 2 июн
- На Украине сообщили об экстренных отключениях электричества
- 2 июн
- Президент Республики Сербской заявил о препятствовании БиГ поставкам оружия Украине
- 2 июн
- Собиравший деньги для ВСУ экс-студент МГУ Гулько не планирует ехать на Украину
- 2 июн
- Российские бойцы освободили Уманское в ДНР
- 2 июн
- Бесчеловечные преступления: как ВСУ обстреляли Белгород в Международный день защиты детей
- 2 июн
- Силы ПВО за ночь сбили три украинских дрона над российскими территориями
- 2 июн
- При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко
- 2 июн
- После утренних обстрелов Белгорода есть разрушения
- 2 июн
- Разгромили опорники врага. Как ВС РФ взяли «неприступные крепости» ВСУ в ДНР
- 2 июн
- Грозное оружие: как беспилотники «Орлан-30» уничтожают хваленую западную технику ВСУ
Читайте также
54%
0.40 97.79
0.66
Нашли ошибку?