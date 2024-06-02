Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Силы ПВО уничтожили снаряд «Ольха» над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО «Ольха»

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики пытались ночью и утром несколько раз атаковать российский регион.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российским регионом снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Случилось все примерно в 09:40 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО „Ольха“ уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ночь на 2 июня ВСУ также попытались атаковать Белгородскую область. Силы ПВО сбили один украинский дрон. Утром в Белгороде и Белгородском района объявлялся сигнал ракетной опасности, который действовал до 06:20. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, но разрушения все-таки есть.

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Позднее Минобороны РФ сообщило, что в период с 08:00 до 08:30 силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко. Он был заместителем главы администрации Корочанского района.

Тема:
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