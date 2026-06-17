СК России опубликовал кадры последствий атаки ВСУ по автобусу под Брянском
Москва считает удар боевиков киевского режима очередным подтверждением того, что дети осознанно становятся их целями.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Батурин; 5-tv.ru
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Следственный комитет (СК) России опубликовал кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области. Видео появилось в канале ведомства в мессенджере МАКС.
Атака боевиков киевского режима на пассажирский автобус произошла в этот же день. В момент удара в салоне транспорта находилась команда детско-юношеской спортивной школы № 2 из белорусского города Речицы. Юные спортсмены ехали в Геленджик.
По предварительным данным, украинские боевики атаковали автобус при помощи беспилотника самолетного типа. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала детскую команду. Еще восемь граждан Белоруссии, в том числе шестеро детей, получили ранения и были госпитализированы.
После случившегося Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.
Как сообщал 5-tv.ru, на атаку ВСУ отреагировал Международный комитет Красного Креста. В организации выразили соболезнования родным и близким погибшей женщины и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В свою очередь Россия призвала международные организации, власти зарубежных государств и мировую общественность дать оценку удару по автобусу в Брянской области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, отсутствие реакции на произошедшее может быть воспринято как фактическое одобрение подобных действий и подтолкнуть киевский режим к новым атакам. Она подчеркнула, что Москва ожидает решительного осуждения случившегося со стороны мирового сообщества.
Российская сторона рассматривает атаку ВСУ как очередное подтверждение того, что дети становятся целями ударов.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ на автобус под Брянском.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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