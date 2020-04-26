Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 26 апреля

Погибшие и пострадавшие на 26 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 923 590 человек. Болезнь унесла жизни 203 306 человек. Всего были протестированы более 5,1 миллиона жителей планеты. Выздоровели 839 089 пациентов.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 74 588 человек, что на 5 966 больше, чем днем ранее. Выздоровели 6 250 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 2,7 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 681 человек.

В течение суток в Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит столичный Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Общее количество погибших в результате заражения новым внеклеточным агентом в Москве достигло 404. Отмечается, что умершие имели диагноз пневмония. Проведенные тесты на коронавирус были положительными.

В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди. По словам Валерия Рязанского, составлением списков с очередностью могут заняться старшие по подъездам и управляющие компании.

Михаил Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса. Соответствующие предложения должны представить в правительство Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.

Специалисты НИИ по проблемам ГО и ЧС опубликовали памятку, в которой рассказали в каких случаях россияне могут покинуть место самоизоляции.

В Кузбассе запустят систему электронных пропусков с 5 мая. Об усилении мер по борьбе с коронавирусом заявил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Коронавирус внес коррективы в памятные мероприятия катастрофы на ЧАЭС. 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также памяти жертв этих катастроф.

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии коронавируса. Причины гибели женщин и обстоятельства их заражения COVID-19 устанавливаются.

Врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы. Пациенту была диагностирована двусторонняя пневмония и ряд хронических заболеваний.

Врачи создали «Список памяти» умерших от коронавируса коллег. Российские медики предложили пополнять его всем, кто обладает информацией.

Неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье. Инцидент произошел в ЖК «Бутово парк-2» в Ленинском районе. Группа людей устроила тусовку вопреки режиму самоизоляции.

Юристы ОНФ защитили от увольнения 74-летнюю петербурженку, соблюдавшую карантин. Женщину хотели уволить за прогулы, хотя она просто соблюдала режим карантина, предписанный пожилым людям.

Диетолог развеяла миф о пользе гречки. Римма Мойсенко рассказала, чем лучше питаться в самоизоляции.

Ситуация в мире

Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 200 тысяч, удвоившись с 10 апреля.

Почти две тысячи больных коронавирусом умерли за день в США, сообщил в субботу Университет Джонса Хопкинса. По его данным, за сутки число новых случаев коронавируса достигло 36 188, что близко к показателям пятницы, и 1995 человек умерли. В пятницу число зарегистрированных смертельных случаев составляло 3332, в четверг — 2139. Всего, по данным университета, в США подтверждены 933 050 случаев, 53 391 человек скончались.

Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая. От COVID-19 в стране скончались 22 902 человека, а во Франции число жертв коронавируса достигло 22 614 человек. Об этом сообщило Главное управление здравоохранения страны. К слову, ученый совет Франции рекомендовал ввести обязательное ношение масок для школьников после постепенного выхода страны из карантина 11 мая.

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини. При этом он допустил, что в мае в стране возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

В ВОЗ выступили против «иммунных паспортов» для переболевших коронавирусом. В организации заявили, что нет доказательств того, что повторное заболевание COVID-19 невозможно.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нельзя утверждать, будто вылечившиеся от коронавируса люди не могут им заразиться повторно благодаря антителам в плазме крови.

Десятки докторов и медсестер в Пакистане объявили голодовку, требуя от властей обеспечить им надежную защиту при работе с пациентами, зараженными коронавирусом. Сотрудники сферы здравоохранения неоднократно заявляли о нехватке защитных костюмов для работы с больными. В апреле в городе Кветта из-за этого задержали 50 медиков. Нынешнюю акцию медики объявили после того, как стало известно, что более 150 их коллег по всей стране уже заразились COVID-19, так как работали с больными пациентами.

Несколько сотен берлинцев собрались в субботу на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса, полиция задержала несколько наиболее активных участников. Главным требованием протестующих было «восстановление конституционных прав». Ограничительные меры они считают нарушением своих гражданских и экономических прав.

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