В каких многодетных звездных семьях появились наследники в 2020 году?

В 2020 году работники светских хроник стерли пальцы, печатая все новые статьи о рождении детей в звездных семьях. Многодетная женская команда рэпера Джигана пополнилась долгожданным сыном, Яна Рудковская и Евгений Плющенко уложили малыша в роскошную коляску от Dior за полмиллиона рублей. Отцом стал и юморист Евгений Петросян, обретший после развода с Еленой Степаненко счастье в объятиях молодой жены.

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя артиста) и Оксана Самойлова долго были образцово-показательными родителями, но рождение их четвертого ребенка — сына Давида Дениса Устименко — было сопряжено со скандалом. Рэпер ушел в загул под запрещенными веществами и едва не получил документы на развод от модели, но все же брак выдержал кризис и пара наладила отношения.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская стала мамой четвертого сына Арсения. Это второй общий ребенок в ее семье с фигуристом Евгением Плющенко. Однако бизнесвумен не была замечена фанатами и прессой с округлившимся животом, что породило слухи об услугах суррогатного материнства.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Немало удивил поклонников 75-летний юморист Евгений Петросян. Молодая жена Татьяна Брухунова родила ему мальчика, которого назвали Ваганом в честь отца новоиспеченного родителя. У Петросяна также есть 52-летняя дочь Викторина, которая теперь не является единственной наследницей артиста.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская

Instagram @belotserkovskaia_official

Еще один немолодой молодой папа 2020 года — создатель «Ералаша» Борис Грачевский. В 71 год он стал отцом в четвертый раз. Малыша счастливый режиссер и его третья супруга — 35-летняя актриса Екатерина Белоцерковская — назвали Филиппом. Кадры из роддома Грачевский с гордостью публиковал в Instagram. Первая жена Галина подарила ему сына Максима и дочь Ксению. А вторая супруга Анна родила дочку Василису.

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская

Insatgram @nataliapodolskaya

Певец Владимир Пресняков стал многодетным отцом. Третий сын по имени Иван появился на свет в октябре. Это второй общий ребенок артиста и поп-исполнительницы Натальи Подольской, старшего зовут Арсений. Кроме того, у Владимира есть уже взрослый наследник Никита, рожденный в отношениях с Кристиной Орбакайте, который тоже увлекается музыкой.

Также в этом году поразила поклонников родительница звезды «Дома-2» Влада Кадони Елена Голунова. Ясновидящая стала мамой в четвертый раз в 52 года. Третий ребенок участника «Квартета И» Леонида Бараца родился в красивую дату — 10.10.2020. Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева показала фанатам фото своего малыша, который появился на свет в домашних условиях, летом 2020 года.

Instagram @annakournikova

Сын знаменитого режиссера Никиты Михалкова Артем не был так щедр и в течение трех месяцев скрывал, что стал отцом во второй раз. А теннисистка Анна Курникова и ее супруг Энрике Иглесиас выложили в сеть самое первое фото с третьим ребенком — прямо из роддома. У бывшего мужа Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова в этом году родилась дочь Ева — второй общий ребенок с моделью Анастасией Костенко.

Instagram @aleksandrovechkinofficial

Известный во всем мире российской хоккеист Александр Овечкин уже дважды отец — весной жена Анастасия Шубская родила ему сына Илью. А поэтесса Вера Полозкова стала многодетной мамой с появлением дочери Арины. Бывшая супруга рыжего «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова родила сына новому мужу — баскетболисту «Зенита» и сборной России Андрею Зубкову. У тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина родилась пятая дочка.

Instagram @millajovovich

Заграничные звезды тоже порадовали своих почитателей. Актриса и модель Мила Йовович показала миру третью дочь Осиан о режиссера Пола Андерсона. А в апреле 2020 года семья 70-летнего актера Ричарда Гира пополнилась еще одним малышом. Но всех переплюнул американский изобретатель Илон Маск — он в уходящем году стал отцом в шестой раз. Его подруга — певица Граймс родила своего первенца в мае.

Ранее 5-tv.ru публиковал забавное видео певца Сергея Лазарева, на котором его шестилетний сын Никита зажигает на детской дискотеке.