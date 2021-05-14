Яблочко не от яблоньки: Эпатажные дети российских знаменитостей

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Ирина Дряхлова
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Как шокирует публику дочь Ларисы Гузеевой и чем увлечен сын Елены Яковлевой?

Яблочко не от яблоньки: Эпатажные дети российских знаменитостей

Фото: Instagram @kafelnikova_a

Дети не всех знаменитостей следуют примеру родителей. Некоторые звездные отпрыски не выдерживают опеки, славы или, наоборот, нахождение в тени. Кто из детей российских знаменитостей эпатирует публику внешним видом и поступками, рассказывает 5-tv.ru.

Татьяна Плаксина — дочь Любови Успенской

Татьяна — долгожданная и единственная дочь королевы русского шансона. Девушка родилась в 1989-м в США. Она была обеспечена всеми материальными благами с детства. Татьяне не нужно было думать о заработке, ведь ее мама — Любовь Успенская, а отец — бизнесмен Алексей Плаксин. Поэтому Татьяна путешествовала, занималась йогой и рисовала.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

В феврале 2020-го дочь Любови Успенской пришла на ток-шоу «Звезды сошлись», где обвинила мать в домашнем насилии. Она поделилась, что звездная родительница помешала ей построить карьеру в шоу-бизнесе, разрушила личную жизнь и неоднократно запирала дома. Татьяна «достала» скелеты не только из шкафа Успенской, но и из своего: девушка призналась, что ее лечили от наркотической зависимости. Позже Плаксина отказалась от своих слов и уехала к отцу в США. Певица перестала общаться с дочерью.

После отъезда девушки в Калифорнию в сети начали появляться видео и фото, на которых Татьяна находилась в неадекватном состоянии. Она также выкладывала странные фото и посты на своей странице в Instagram. Также девушка побрилась налысо. Вражда матери и дочери продолжалась год. В конце 2020-го Успенская поделилась со своими подписчиками, что помирилась с Таней в новогоднюю ночь. В марте Плаксина прилетела на день рождения мамы в Москву.

Ольга Бухарова — дочь Ларисы Гузеевой

Младший ребенок актрисы — дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова. Девушка с детства славится трудным характером. Она любит экспериментировать со внешностью, и стилем: Бухарова сбривала брови и делала странные стрижки. Наследница Ларисы Гузеевой постоянно делится с подписчиками в Instagram и Twitter новыми образами и экспериментальными перевоплощениями. Девушка не стесняется делать смелые фотографии, демонстрировать тело и не скупится в резких высказываниях на публике. Например, в ответ хейтерам на то, что она не имеет ничего, кроме денег звездной мамы, Бухарова ответила: «С такой внешностью мне можно ничего и не иметь!»

ТАСС / Артем Геодакян

Несколько лет назад в жизни Бухаровой начались проблемы со здоровьем. В 2018-м она перенесла операцию по удалению двух доброкачественных опухолей, а спустя два года у девушки обнаружили поликистоз яичников. После операции Ольге Бухаровой назначили гормональную терапию, следствием которой стали лишние килограммы. Дочь Гузеевой впала в депрессию, но ей удалось похудеть и она снова веселит подписчиков в социальных сетях.

Денис Шальных — сын Елены Яковлевой

Единственный сын звезды «Интердевочки» и «Каменская» славится любовью к татуировкам. Денис родился в 1992-м, учился за границей, а после возвращения в Москву поступил на режиссера, но бросил учебу и увлекся тату.

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Сейчас тело Дениса Шальных «забито» на 70%. Общественность даже подозревала парня в наркозависимости из-за его эпатажного вида, но Елена Яковлева заявила, что ее сын не имеет ничего общего с запрещенными веществами, не пьет и не курит. Кроме татуировок, Денис занимается бодибилдингом и, судя по его странице в Instagram, очень любит кошек.

Ксения Малафеева — дочь Вячеслава Малафеева

Дочь экс-вратаря «Зенита» потеряла мать в раннем возрасте: Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в 2011-м. Отец девочки снова женился спустя год после трагедии. Его новая жена Екатерина тепло приняла детей (у Ксюши есть младший брат Максим — Прим.ред.) и окутала материнской любовью. В подростковом возрасте у девочки начались проблемы. В одиннадцать лет Ксюша начала следить за своим питанием и отказываться от еды. Ей диагностировали расстройство приема пищи (РПП), а ее вес составлял всего 23 килограмма, рассказала Екатерина на своей странице в Instagram.

Дочь Вячеслава Малафеева выздоровела, но в 16 лет все проблемы вернулись в виде булимии и анорексии. Чем старше становилась девочка, тем больше проблем она доставляла родителям: сбегала из дома, экспериментировала со стилем и начала употреблять запрещенные вещества.

Instagram @malafeeva_ekaterina

В 2020-м Ксению Малафееву обвинили в распространении наркотиков и поместили в СИЗО. Родители решили отправить девочку на лечение в психиатрическую клинику. Сейчас 17-летняя Ксюша лечится в реабилитационном центре от наркозависимости. Она готовится к ЕГЭ, занимается йогой, танцует. Мачеха девочки Екатерина Малафеева поделилась, что «впервые за долгое время услышала своего ребенка без влияния всяких болезней».

Алеся Кафельникова — дочь Евгения Кафельникова

Дочь российского теннисиста решила стать моделью в подростковом возрасте. Ее заметили после бала дебютанток журнала Tatler в 2015-м. В 17 лет Алеся уже открывала показ Валентина Юдашкина, а когда окончила школу, уехала работать в Лондон в модельное агентство Elite. Там девушка впервые попробовала наркотики. Проработав в Великобритании некоторое время, Кафельникова вернулась в Москву, начала встречаться с рэпером Фараоном и пустилась во все тяжкие. Ее бунтарский образ жизни наблюдали подписчики на странице в Instagram. По фото и видео было видно, что девушка увлеклась запрещенными веществами и ведет аморальный образ жизни.

Globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Алеся Кафельникова поссорилась с отцом и вскоре пропала из поля зрения общественности. В 2018-м девушка появилась на телевидении и дала интервью журналу Tatler, где призналась, что все это время лечилась от наркозависимости в реабилитационном центре. Модель поделилась, что всему виной — гиперопека родителей. Отец постоянно следил за ней и контролировал. Сейчас Алеся не принимает наркотики, вернулась в модельный бизнес и по слухам, ждет ребенка.

Сергей Зверев-младший — сын Сергея Зверева

Детство мальчика прошло под камерами папарацци и среди звезд российского шоу-бизнеса. В 2000-х вся страна наблюдала за жизнью Сергея Зверева-младшего и его знаменитого папы в эфире реалити-шоу «Полный фэшн». Казалось, что он должен был пойти по стопам звездного родителя и начать карьеру на телевидении, но в подростковом возрасте Сережа связался с плохой компанией: выпивал, гулял, начал курить, воровал деньги из дома, брал кредиты. Чтобы оградить сына от влияния друзей, Зверев-старший постоянно менял ему школы.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

О наследнике стилиста ничего не было известно до 2015-го. Тогда в эфире ток-шоу с Борисом Корчевниковым выяснилось, что Сергей Зверев-младший сбежал из гламурной Москвы в Коломну, где устроился на работу в местный отель. Парень рассказал, что хотел всего добиться сам и жить независимо от отца. Отношения Зверевых ухудшились, когда Сережа-младший представил отцу невесту. Девушка не понравилась звездному папе и он оказался прав: брак Сергея Зверева-младшего и Марии Бикмаевой распался через несколько месяце после свадьбы. Второй раз парень женился на девушке, которая имела судимость и была лишена родительских прав. Пара пыталась отсудить у Зверева-старшего квартиру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живут голливудские дети-актеры.

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