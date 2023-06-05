Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 718 0

Новости мировой политики и разрушительные катастрофы — чем запомнились первые дни лета 2023 года?

Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях

Фото: REUTERS / Ognen Teofilovski

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Лето в этом году началось с важных новостей из мира политики и экономики, катастроф и природных катаклизмов. Главные события минувшей недели — в подборке фотографий 5-tv.ru.

  • Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции и принял присягу
  • В самопровозглашенной республике Косово снова обострилась ситуация: муниципалитеты обтянуты колючей проволокой, на улицах происходят столкновения силовиков с местным сербским населением.
  • Страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки и сокращении добычи нефти.
  • Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в ДНР примерно на 70%.
  • Утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву и Подмосковье, всего были задействованы восемь дронов, часть из них долетела до жилых многоэтажек. Жертв нет, как и тяжело пострадавших, все восстановительные работы в эвакуированных домах на сегодня завершены.
  • ВСУ продолжают обстреливать Шебекино в Белгородской области, бьют по частному сектору.
  • Три пассажирских поезда столкнулись вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша, Индия. Почти 300 человек погибли.
  • Джо Байден подписал закон, повышающий потолок государственного долга США по итогам переговоров со спикером Конгресса Кевином Маккарти.
  • Ливни и шквалистый ветер привели к потопам в южных регионах России, залило несколько районов Ставрополья, Дагестана и Кабардино-Балкарии. 

Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях

1/9

www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaim

2/9

REUTERS / Laura Hasani

3/9

REUTERS / Leonhard Foeger

4/9

5-tv.ru

5/9

Виталий Смольников / ТАСС

6/9

Алексей Гавриш / ТАСС

7/9

REUTERS / Stringer

8/9

REUTERS / Leah MillisFile Photo

9/9

5-tv.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает присягу в парламенте.

Солдаты НАТО в столкновении с протестующими из числа косовских сербов городе Звечан.

Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече ОПЕК+ в Вене.

Командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов в Марьинке.

Последствия попадания БПЛА в жилой многоэтажный дом на улице Атласова в Москве.

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ.

Почти 300 человек погибли и 100 пострадали при столкновении поездов в Индии.

Джо Байден и Кевин Маккарти на переговорах об ограничении госдолга в Белом доме.

Последствия потопа в Краснодаре.

Тема:
Спецоперация
5 июн
Небо под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день
5 июн
В Минобороны РФ сообщили о неудачном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
5 июн
Как российские штурмовые отряды при поддержке «Градов» громят ВСУ под Угледаром
4 июн
США будут поддерживать Украину в контрнаступлении и не осудят за его результаты
4 июн
«Чем либеральней — тем пошлее»: Песков в стихах высказался о лицемерии Европы
4 июн
Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона ВСУ
4 июн
Песков о важности СВО: России нужно довести дело до конца, альтернативы этому нет
4 июн
Российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком: «Валяются там»
4 июн
Силы РФ уничтожили 37 боевиков ВСУ при попытке форсировать Днепр
4 июн
По методичкам исламистов: Запад разочаровался в Киеве после атаки БПЛА на Москву
+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

7:44
Экс-солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка
7:31
Эксперт рассказал, как получить ипотеку без доходов и избежать дорогостоящей ошибки
7:14
Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях
6:59
На Ладоге стартовал детский экофестиваль «Путешествуй с заботой о природе»
6:28
Осколочное ДТП: в Петербурге прохожих ранили разлетевшиеся после аварии запчасти
6:00
Небо под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Конфуз крупным планом: Бузова опозорилась на концерте в Омске
Оппозиция вывела на митинг в Варшаве почти полмиллиона человек

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео