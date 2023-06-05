Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях
Новости мировой политики и разрушительные катастрофы — чем запомнились первые дни лета 2023 года?
Фото: REUTERS / Ognen Teofilovski
Лето в этом году началось с важных новостей из мира политики и экономики, катастроф и природных катаклизмов. Главные события минувшей недели — в подборке фотографий 5-tv.ru.
- Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции и принял присягу.
- В самопровозглашенной республике Косово снова обострилась ситуация: муниципалитеты обтянуты колючей проволокой, на улицах происходят столкновения силовиков с местным сербским населением.
- Страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки и сокращении добычи нефти.
- Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в ДНР примерно на 70%.
- Утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву и Подмосковье, всего были задействованы восемь дронов, часть из них долетела до жилых многоэтажек. Жертв нет, как и тяжело пострадавших, все восстановительные работы в эвакуированных домах на сегодня завершены.
- ВСУ продолжают обстреливать Шебекино в Белгородской области, бьют по частному сектору.
- Три пассажирских поезда столкнулись вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша, Индия. Почти 300 человек погибли.
- Джо Байден подписал закон, повышающий потолок государственного долга США по итогам переговоров со спикером Конгресса Кевином Маккарти.
- Ливни и шквалистый ветер привели к потопам в южных регионах России, залило несколько районов Ставрополья, Дагестана и Кабардино-Балкарии.
Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях
www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaim
REUTERS / Laura Hasani
REUTERS / Leonhard Foeger
5-tv.ru
Виталий Смольников / ТАСС
Алексей Гавриш / ТАСС
REUTERS / Stringer
REUTERS / Leah MillisFile Photo
5-tv.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает присягу в парламенте.
Солдаты НАТО в столкновении с протестующими из числа косовских сербов городе Звечан.
Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече ОПЕК+ в Вене.
Командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов в Марьинке.
Последствия попадания БПЛА в жилой многоэтажный дом на улице Атласова в Москве.
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ.
Почти 300 человек погибли и 100 пострадали при столкновении поездов в Индии.
Джо Байден и Кевин Маккарти на переговорах об ограничении госдолга в Белом доме.
Последствия потопа в Краснодаре.
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