Российские бойцы вынудили боевиков ВСУ отступать у Новодонецкого

Также в этом районе был уничтожен склад с боеприпасами противника.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские бойцы из оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» заставили отступать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от населенного пункта Новодонецкое в ДНР. Об этом агентству РИА Новости сообщил оператор беспилотника ZALA с позывным «Корлус».
Он показал видео с уничтожением склада боеприпасов противника с помощью БПЛА. Также на кадрах видна детонация боеприпасов в окопах ВСУ.
«Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать», — рассказал боец.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможные поставки Западом ракет ATACMS и Taurus не изменят бедственного положения дел у ВСУ на поле боя. По словам главы офиса Владимира Зеленского, иностранная помощь не компенсирует количество вооружения у России.
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