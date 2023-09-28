Российские бойцы вынудили боевиков ВСУ отступать у Новодонецкого

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Также в этом районе был уничтожен склад с боеприпасами противника.

Российские бойцы вынудили боевиков ВСУ отступать у Новодонецкого

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы из оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» заставили отступать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от населенного пункта Новодонецкое в ДНР. Об этом агентству РИА Новости сообщил оператор беспилотника ZALA с позывным «Корлус».

Он показал видео с уничтожением склада боеприпасов противника с помощью БПЛА. Также на кадрах видна детонация боеприпасов в окопах ВСУ.

«Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать», — рассказал боец.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможные поставки Западом ракет ATACMS и Taurus не изменят бедственного положения дел у ВСУ на поле боя. По словам главы офиса Владимира Зеленского, иностранная помощь не компенсирует количество вооружения у России.

Тема:
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