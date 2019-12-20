5-tv.ru публикует прижизненное фото мужчины, устроившего стрельбу в центре Москвы

5-tv.ru публикует прижизненный снимок Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ. 19 декабря около шести часов вечера на улице Большая Лубянка в Москве мужчина начал стрелять в сотрудников спецслужб. В результате один силовик погиб, еще пятеро получили ранения. Самого стрелка удалось ликвидировать.

После произошедшего на месте был обнаружен охотничий карабин «Сайга», а также два рожка. Благодаря оперативной работе спецслужб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

По данным 5-tv.ru, Евгений Манюров не был судим. Более того, в разное время он работал охранником в различных фирмах, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях.

В какой-то момент он решил стать индивидуальным предпринимателем, но через несколько месяцев передумал. По предварительным сведениям, разрешение на оружие мужчина получил еще восемь лет назад.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.