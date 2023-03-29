Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 29 марта

Поезд снес автомобиль на севере Крыма, погибли четыре человека. Среди жертв ДТП — двое детей.

Поздняков назвал неприемлемыми рекомендации МОК по допуску российских атлетов. В ОКР заявили, что нейтральный статус спортсмена — это нарушение прав человека.

В США заявили о снижении качества своей разведки над Черным морем. После падения дрона MQ-9 американцы были вынуждены изменить маршруты беспилотников и сделать их менее «провокационными» для российских военных.

Союзники США в Совбезе ООН сочли Россию предвзятой в ситуации вокруг СП. Ранее СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».

В Чечне ликвидировали двух боевиков во время боя с силовиками. Инцидент произошел около кладбища в городе Гудермесе на улице Чернышевского.

Байден ответил на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. В Белом доме назвали планы Москвы и Минска «опасными разговорами».

В посольстве РФ в США заявили, что Белый дом мешает расследовать теракт на «Северных потоках». Вашингтон пытается укрыться за действиями своих союзников в расследовании обстоятельств диверсии на российских газопроводах.

Государство софинансирует пенсию россиян. Власти объяснили россиянам условия программы добровольных сбережений на старость.

Армия России в зоне СВО получила несколько сотен новейших танков. Боевые машины поступили в расположения наших частей прямиком с конвейера.

Пентагон заявил об отказе России от обмена информацией в рамках ДСНВ. В качестве контрмеры Вашингтон не станет делиться с Москвой своей информацией.

Один человек погиб и десятки пострадали во время урагана в Грузии. Стихия обрушилась на расположенные у Черного моря Батуми и Кобулетии.

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Россия отменит международный роуминг с несколькими странами. Отмена должна произойти к 2025 году.

Эксперты сделали пугающие выводы о качестве роллов в России. Примерно в половине образцов была обнаружена кишечная палочка.

Боевики ВСУ обстреляли локомотивное депо Мелитополя. Никто из людей не пострадал, но инфраструктуре повезло меньше.

В Кентукки тонет баржа со спиртом. Речной коллапс грозит обернуться экологической катастрофой. Еще одной.

В России хотят запретить аренду виртуальных номеров. Это делается для борьбы с телефонными мошенниками.

Ультиматум киевского режима монахам Киево-Печерской Лавры истекает сегодня. Священнослужителей хотят изгнать из обители.

В России появится «черный список» блогеров. Кто в него войдет?