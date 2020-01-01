Скандалистки и разлучницы: ТОП-5 антигероинь 2019 года, которых никогда не забудут

В преддверии Нового года 5-tv.ru составил список представительниц шоу-бизнеса, которые снискали себе славу самыми громкими скандалами в 2019 году. Предосудительные поступки принесли им небывалую популярность среди публики. Таких ярких личностей общественность никогда не забудет.

«Задела всю страну»: Ольга Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова не раз вызывала осуждение публик, однако апогеем возмущения страны стало видео, на котором она с аппетитом облизывает тарелку, а после неожиданно заявляет: «Я блокадница».

Скандальный пост светской львицы переполошил всю страну. На публикацию отреагировали не только фанаты артистки и другие звезды, но даже видные общественные деятели и политики. Ценители родной культуры утверждали, что такое глумление над историей страны просто непростительно. Они напомнили Бузовой, от голода и обстрелов во время Великой Отечественной войны в Ленинграде погибло свыше 641 тысячи жителей, а вместо того, чтобы им отдать дань памяти и выразить благодарность, теледива просто насмехается.

В числе тех, кто не смог молчать при виде того, какой пример звезда подает поклонникам, оказались зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин, председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Петербурга Жанна Киселева, поэт-песенник Илья Резник, актер Станислав Садальский, ведущий Владимир Соловьев и даже депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Мать Бузовой пыталась оправдать поступок своей дочери, рассказав прессе, что бабушка ведущей — блокадница, и в ее семье было принято всегда доедать порции. Однако общественность осталась непреклонна. В результате Бузовой пришлось извиниться.

Instagram @buzova86

«Это не я»: Наталья Бочкарева

Скандал с наркотиками, в который оказалась замешана звезда сериала «Счастливы вместе», Наталья Бочкарева стал одним из самых обсуждаемых событий этой осени. В сети распространилось видео, на котором артистка в беседе с сотрудниками ДПС подтверждает, что в ее трусах находится запрещенное вещество.

Во время досмотра у актрисы нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин. Отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

Однако, вопреки всем фактам, сама Бочкарева отрицала свою вину и уверяла, что в СМИ распространились фейковые новости. Несмотря на искренние возмущения знаменитости, многие поклонники и коллеги актрисы все-таки поверили прессе и были шокированы поступком светской львицы.

На фоне всех событий у знаменитости парализовало половину лица и, по слухам, она на время даже перестала выходить из дома.

Instagram @natalia_bochkareva_official

«Разрушительница стереотипов»: Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли за последний год ошарашила общество трижды. Сначала старшая из биологических детей Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном и с разрешения матери сменила имя во всех официальных документах.

Примеру старшей сестры последовала 11-летняя Вивьен. Девочка отрезала длинные локоны и отказалась от изысканных платьев и каблуков.

А после свое желание разрушить существующие в обществе стереотипы продемонстрировала и сама Джоли. По слухам, она закрутила роман с молодой кинозвездой Эван Рейчел Вуд, ранее состоявшей в отношениях с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

Врачи дружно утверждают, что во всех проблемах звездной семьи виноваты замашки родителей. Кто знает, может быть, и Брэда Питта не устраивали приемы воспитания его бывшей супруги?

www.globallookpress.com / Kika Press

«Злостная разлучница»: Леди Гага

Американская поп-дива Леди Гага стала одной из самых ненавистных артисток для поклонников Ирины Шейк. Фанатов потрясла новость о том, что Брэдли Купер порвал с российской супермоделью, и вину в произошедшем приписали его партнерше по фильму «Звезда родилась».

Инсайдеры утверждали, что на съемочной площадке у артистов вспыхнули друг к другу чувства, и роман продолжился уже после завершения работы над кинокартиной. Якобы их видели вместе, причем не раз.

Преданные российские фанаты вступились за свою любимицу Ирину Шейк. В Instagram американской певицы они устроили настоящий бунт, всячески пытаясь задеть поп-диву. Отбиваясь от нападок хейтеров, Гаге пришлось сказать, что ее сердце принадлежит другому кавалеру, однако в это заявление поверили далеко не все.

www.globallookpress.com / AMPAS

«Мы с Тамарой ходим парой»: Ксения Собчак и Анастасия Волочкова

Подруги, враги, коллеги — сложно подобрать слова, чтобы описать взаимоотношения российской балерины Анастасии Волочковой и ведущей Ксении Собчак. Как не раз признавались сами звезды, в прошлом они поддерживали дружеские отношения, однако дальше что пошло не так.

Сами знаменитости винят в конфликте друг друга, однако об истинных причинах размолвки точно до сих пор никто не знает. Так или иначе, постоянные ссоры светских львиц на публике стали уже неотъемлемой части их образов.

«Вместе и в огонь, и в воду» — так можно охарактеризовать манеры Собчак и Волочковой попадать в скандалы. Как только одна вызывает общественный резонанс, другая тут же подливает масла в огонь.

В частности, так произошло со свадьбой ведущей и ее избранника Константина Богомолова. Торжественное мероприятие потрясло без исключения всех гостей. Вместо лимузина — катафалк, вместо роз — похоронные маки, а вместо нежного танца невесты — нечто, что фанатам даже напомнило стриптиз.

Волочкова лицезреть все происходящее не смогла, поскольку отказалась от приглашения на мероприятие, однако от комментариев по поводу свадьбы бывшей подруги не удержалась.

«Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать», —заявила балерина.

Конфликту Волочковой и Собчак уже много лет. И свадьба — это не единственный камень преткновения двух медийных персон.

Однажды балерина поучаствовала шоу своей давней подруги и долго не могла оправиться после «бессовестной и бесчеловечной», по ее словам, съемки в коттедже. Скандал между двумя эпатажными теледивами разразился после того, как, по мнению Волочковой, Собчак залезла в шкафы и тумбочки в доме танцовщицы, а также установила скрытую камеру в бане. Словесная перепалка после неудачной встречи между звездами длилась долгое время.

А совсем недавно ведущая припомнила каламбур с танцовщицей, назвав свою фотографию «Я и бал». Именно такое название придумали поклонники для литературного детища артистки. Игрой слов шутники хотели воспроизвести известное нецензурное выражение.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова сравнила мангал с Вечным огнем, чем, подобно Бузовой, оскорбила многомиллионную аудиторию.