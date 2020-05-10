Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 мая

Погибшие и пострадавшие на 9 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 106 516 человек. Болезнь унесла жизни 280 465 человек. Выздоровели 1 444 463 пациентов.

Ситуация в России

В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни.

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 104 человека. Полностью выздоровели за сутки 5 308 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 198 676 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1827 человек, выздоровели 31 916 человек. Проведено более 5,2 миллиона тестов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок действия ограничений в Петербурге из-за COVID-19 до 31 мая. С 12 мая жители города обязуются ходить в магазин, ездить на транспорте и в такси, а также ходить по улице в масках и перчатках, а местные власти в свою очередь - обеспечить продажу средств защиты в вестибюлях станций метро, а также проинформировать граждан о местах реализации масок и перчаток.

Врач-невролог, рефлексотерапевт, диетолог Марият Мухина назвала мифом появившееся в сети мнение о пользе водки в лечении коронавируса.

Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения коронавируса и подъему новой волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Защитная медицинская маска стала новым трендом в реалиях пандемии коронавируса. Однако далеко не все знают, как правильно носить и утилизировать это средство защиты. О самых распространенных ошибках в использовании масок рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев.

Хороший признак в ситуации с коронавирусом в России заметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, что это внушает оптимизм во время пандемии, однако призвал не обольщаться нынешним успехом в борьбе с COVID-19. По его словам, крупные очаги инфекции уже взяты под контроль, а новые не появляются. В России же об улучшении ситуации говорит снижение коэффициента заражения.

Ситуация в мире

Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили и подтвердили в китайском городе Ухань. На протяжении длительного времени там не было новых случаев, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Высокая заразность коронавируса делает заболевание очень опасным, заявил китайский вирусолог Чжун Наньшань. По его словам, COVID-19 передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ.

Чжун Наньшань уверен, что в борьбе с пандемией коронавируса помогут: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция зараженного.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к отметке 3,9 миллиона. Жертв — уже почти 270 тысяч. Лидируют в антирейтинге по-прежнему США. Там от COVID-19 скончались порядка 76 тысяч жителей. По данным Пентагона, вирус косит и ряды американской армии — пневмонию нового типа зафиксировали практически у восьми тысяч военных.

Стремительно распространяется инфекция в соседней Мексике. Но власти карантин пока не объявили. И за самоизоляцией следят наркокартели. Бандиты избивают граждан, которые покинули свои дома. Полиция уже задержала больше десяти нападавших.

Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам выезд в страны Шенгенской зоны. Правда, только по работе и с последующей двухнедельной изоляцией. Туристические поездки остаются пока под запретом.

А в Нидерландах есть возможность в полном смысле слова сходить в ресторан — специальный, антикоронавирусный. Уютные стеклянные кабинки на двоих установили на берегу реки.

В Израиле сообщили об успехе в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны страны Нафтали Беннет. Ученые пока не подтвердили проверку лекарства.

Лишили последней радости. Instagram прячет публикации с «опасным» хэштегом #море. Но если постараться, увидеть желаемый контент все-таки можно.

Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет. О причинах отмены мероприятия рассказал глава Украинского института национальной памяти.

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