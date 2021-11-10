Главные светские скандалы российских звезд в 2021 году

В 2021-м в шоу-бизнесе было немало скандалов. Каждый месяц знаменитости удивляли громкими расставаниями, разборками и провокационными выходками. 5-tv.ru рассказывает о событиях в звездной среде, которые вызвали жаркие обсуждения.

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна

В конце января 2021-го в сети появились фотографии и видео свадебной церемонии Бузовой и Давы. Пара неоднократно намекала, что брак настоящий. Но 22 января певица заявила на своей странице в Instagram, что она снова свободна. Ольга Бузова также подчеркнула, что ее экс-возлюбленный творит «страшные вещи»: она обвинила его в рукоприкладстве, оскорблениях и многочисленных изменах. Манукян объяснил ее слова тем, что певица наговорила все это от обиды. Бузова в свою очередь попросила поклонников не расспрашивать ее о разрыве и отправилась залечивать раны в реабилитационный центр в Австрии.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились на съемках клипа певицы на песню «Лайкер» в 2019-м. Их роман продлился около полутора лет. Блогер красиво ухаживал за звездной возлюбленной: одаривал ее подарками и устраивал впечатляющие сюрпризы. Но общественность не верила искренность их чувств: поговаривали, что Бузову и Даву связывал контракт и ничего более.

Конфликт Анастасии Макеевой и Светланы Мальковой

В мае 2021-го Макеева вышла замуж в четвертый раз. Избранником актрисы оказался бизнесмен Роман Мальков, который до брака с актрисой проживал вместе с женой и четырьмя детьми в Словении. Ради новой возлюбленной он оставил семью и вернулся в Россию. Вместе с Мальковым в Москву приехал его старший сын Андрей.

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин, Instagram @svetamalkova

Со стороны казалось, что Анастасия Макеева наконец-то обрела любовь и счастлива в браке, но за закрытыми дверями крылись разборки с бывшей женой ее мужа — Светланой. Вскоре скандал стал достоянием общественности. Женщина требовала от бывшего мужа алименты. Роман Мальков якобы перестал сдержать четырех детей после отъезда в Москву. Светлана также заявила, что Макеева вступила в конфликт с ее 14-летней дочерью Анной. Девочка даже подала в суд на мачеху, желая защитить свою честь и достоинство, а ее мама начала ходить по российским ток-шоу.

На фоне скандалов с семьей мужа, у Анастасии Макеевой начались проблемы со здоровьем. Актриса призналась, что ее организм настолько истощен, что в однажды ей пришлось вызывать скорую помощь. Со слов звезды, у нее случился нервный срыв и кровоизлияние в левой голосовой связке.

Моргенштерн на музыкальной премии

В начале лета традиционно прошла музыкальная премия МУЗ-ТВ. Моргенштерна номинировали как «Лучшего исполнителя». Казалось, победа у него в кармане, но нет. Победителем стал Александр Ревва, что вызвало негодовние у Моргенштерна. Рэпер вскочил с места и прокричал: «Я протестую!» Затем исполнитель поднялся на сцену и потребовал провести еще одно голосование. Ведущих премии — Дмитрия Нагиева и Ксению Собчак — возмутило поведение артиста. Они назвали его неадекватным и заявили, что голосование проводилось в течение нескольких месяцев и было справедливым.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Позже Алишер еще раз высказал недовольство результатами премии на своей странице в Instagram. Некоторые поклонники предположили, что это выступление Моргенштерна было пиаром. В гостях на шоу Ивана Урганта Моргенштерн рассказал, что его выступление на премии МУЗ-ТВ не было запланированным. Музыкант поделился с ведущим, что если бы «Лучшим исполнителем» стал он, то непременно бы отдал награду Ревве, иначе было бы скучно. В конце августа состоялась его не менее скандальная свадьба с Диларой Зиннатуллиной. Исполнитель не обиделся и на коллег по шоу-бизнесу и позвал их на торжество, где Ксения Собчак была ведущей, а Александр Ревва спел для гостей.

Избиение сына Стаса Пьехи

Летом в центре скандала оказался сын Стаса Пьехи. Семилетний Петр отдыхал вместе с родственниками под Петербургом. В соседнем доме жила семья футбольного судьи Владислава Безбородова — жена и трое детей. Сын Стаса Пьехи подружился с сыном Безбородовых — Гришей, но его маме не понравилось, что мальчики разрисовали соседский дом и вернулись измазанные в краске. Женщина попросила детей перестать общаться, за что Петя в отместку проткнул карандашом надувной бассейн на участке родителей друга. Когда Ирина Безбородова заметила соседского мальчика, она пришла в дом семьи Пьехи и швырнула мальчика на землю.

Фото: Instagram @wolfieha

Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами левого бедра, грудной клетки и другими травмами. Досталось и бабушке Пети — матери экс-возлюбленной Пьехи Натальи Горчаковой. Бывшая девушка певца опубликовала видео в социальных сетях, где видно, как жена Владислава Безбородова не может успокоиться и продолжает ругаться с соседями.

Зачинщица конфликта объяснила, что перепугалась за своего ребенка, который остался один в доме с сыном Стаса Пьехи, когда она ходила разбираться по поводу проткнутого бассейна. Безбородова подумала, что мальчик из неблагополучной семьи. По ее словам, звездный наследник ходил по соседним домам и выпрашивал еду. Футбольный судья назвал жену истеричкой и признался, что накануне выгнал ее из дома. Он якобы сам неоднократно подвергался рукоприкладству со стороны Ирины.

Результатом потасовки стало уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Ирина Безбородова тоже обратилась в полицию, чтобы привлечь семилетнего сына Стаса Пьехи к уголовной ответственности за испорченный надувной бассейн. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин назвал желание женщины абсурдом, потому что мальчик еще не достиг возраста наступления какой-либо ответственности. Судебные разбирательства продолжаются.

Поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой

В октябре 2021-го сеть шокировала выходка двух телеведущих. На съемках травести-шоу Насти Ивлеевой специальной гостей стала Ксения Собчак. В шоу принимают участие мужчины, которые выступают в женских образах. Девушки сначала устроили горячий танцевальный баттл, а потом страстно поцеловались перед камерами.

Фото: Instagram @_agentgirl_

Поцелуй вызвал негодование у многих зрителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции».

Новый альбом Оксимирона и обвинения от бывшей девушки

Оксимирон начал карьеру в шоу-бизнесе еще в 2011-м. Тогда он и рэпер Дима Шокк основали группу VAGABUND. Фишкой музыкантов было нелестно отзываться о коллегах в своих песнях. Под раздачу попали Баста, Джиган, Каста и Жиган. Именно Жигана творчество группы задело настолько, что он решил наказать Оксимирона и Шокка. Он и группа вооруженных людей в масках ворвались в квартиру рэперов, поставили их на колени и заставили принести извинения на камеру. В конце оба получили пощечины.

Фото: ТАСС / URA.RU

После вторжения Жиган угрожал музыкантам публикацией видео. Шокк уехал за границу и продолжил публично оскорблять врага. Оксимирон остался в России и согласился сняться в фильме Жигана про рэп, чтобы тот не обнародовал компромат. Рэпера долгое время шантажировали, ему приходилось изображать дружбу с обидчиком. Но несмотря на это ему удалось построить успешную сольную карьеру, но унижение не давало ему покоя. В 2015-м Оксимирон решил взять паузу в карьере и пропал с радаров.

Общественность узнала о конфликте только в ноябре 2021-го, когда вышел клип на песню «Кто убил Марка?» с его нового альбома. Оксимирон решил обнародовать видео разборок с Жиганом в клипе. Поклонники рэпера и общественность восприняли его поступок по-разному. Приближенные к рэпу давно знали о конфликте и восприняли это как пиар, а другие только восхищались поступком Оксимирона.

Вслед за этим бывшая девушка музыканта Вера Маркович опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала об их сексуальных отношениях, которые начались, когда ей было всего 15 лет, а ему 23 года. Окисимирон не стал отрицать слова экс-возлюбленной и поделился, что после ее публикации они наконец-то поговорили на больные для них темы. Вера Маркович в свою очередь поправила, что их «первый раз» произошел, когда ей уже было 16 лет, то есть, она достигла возраста сексуального согласия.