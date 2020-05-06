Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 6 мая

Погибшие и пострадавшие на 6 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 729 873 человек. Болезнь унесла жизни 258 367 человек. Выздоровели 1 245 438 пациентов. Всего были проверены более 7,1 миллиона человек.

Ситуация в России

В России за сутки выявлено 10 102 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом почти 90% новых случаев COVID-19 в столице выявлено у людей младше 65 лет. По данным оперштаба, суточный рост числа новых случаев в России составил 7%.

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 95 человек. Полностью выздоровели за сутки 1770 пациентов. Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших коронавирусом. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1451 человек, выздоровели 19 865 человек. Проведено более 4,4 миллиона тестов.

Две медсестры перинатального центра в Хабаровске заразились коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте медучреждения, где выхаживают недоношенных детей.

В Петербург прибыли сразу два рейса с нашими соотечественниками, застрявшими за границей из-за коронавируса. У многих туристов, прилетевших из Вьетнама, уже были просрочены визы. Но дипломаты смогли договориться, чтобы людей не штрафовали. Еще один борт прилетел из Лос-Анджелеса.

По данным на 5 мая, Россия находится на седьмом месте в рейтинге государств по числу заболевших COVID-19. На момент публикации РФ опережают Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и США. Три дня подряд в стране регистрировалось более десяти тысяч зараженных. Если такая динамика сохранится, то уже через несколько суток Россия попадет на пятую строчку рейтинга. В настоящий момент в РФ зафиксировано более 155 тысяч случаев заболевания.

Российские предприятия увеличили объем производства материала для дальнейшего изготовления медицинских масок и одноразовых защитных костюмов.

Ситуация в мире

В Израиле сообщили об успехе в разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр обороны страны Нафтали Беннет. Ученые пока не подтвердили проверку лекарства.

Лишили последней радости. Instagram прячет публикации с «опасным» хэштегом #море. Но если постараться, увидеть желаемый контент все-таки можно.

Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет. О причинах отмены мероприятия рассказал глава Украинского института национальной памяти.

Журналисты французского издания Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Авторы материала отмечают, что распространение инфекции поспособствовало окончанию миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, а также господству Соединенных Штатов на международной арене.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никакого научного подтверждения теории британских ученых о взаимосвязи дефицита витамина D и ростом смертности от коронавирусной инфекции.

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным медикам на въезд в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Причиной этого решения стали бюрократические проволочки.

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