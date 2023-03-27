Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 27 марта

Российские бойцы уничтожили батальонную группу ВСУ на северском направлении. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется.

В Мелитополе произошла серия взрывов. Есть пострадавшие. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали четыре человека.

«Они не скрывают»: зачем страны НАТО создали военную кампанию на Украине

ВСУ атаковали районы Донецка из РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили по городу четыре ракеты, одна из них попала в район детской больницы.

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции. Злоумышленники попытались подорвать автомобиль стража правопорядка.

«Ответный характер»: почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии

Военные РФ засекли на льду реки следы пехоты ВСУ на северском направлении. На данном направлении идут интенсивные бои. Как российские военнослужащие справляются с противником?

ВСУ научились управлять танками Challenger 2 для возможного контрнаступления. Боевики уже вернулись в Киев. Повлияют ли поставка техники и обучение ВСУ на ход СВО для России? Что по этому поводу думают эксперты?

В США заявили о невозможности наступления ВСУ в стиле НАТО. Киев не располагает достаточным количеством танков и самолетов для контрнаступления.

В Китае сочли размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии сигналом Путина для США. Заявление российского лидера вызвало бурную реакцию западных стран. Что на самом деле значат эти слова?

Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных. Сейчас важно продолжить процесс репатриации во что бы то ни стало.

Китайцы осудили реакцию НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии. Реакция НАТО на действия России говорит лишь о том, что РФ поступает верно, считают жители КНР.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления. Бывший спикер офиса украинского президента назвал ключевой элемент «освобождения» украинской территории.