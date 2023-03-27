Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 27 марта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 954

Демилитаризация и денацификация Украины и противодействие этому со стороны Запада: все самое важное в дайджесте на 5-tv.ru.

Происходящее в зоне СВО. Главное к вечеру 27 марта

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

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«Они не скрывают»: зачем страны НАТО создали военную кампанию на Украине

ВСУ атаковали районы Донецка из РСЗО HIMARS. Украинские военные выпустили по городу четыре ракеты, одна из них попала в район детской больницы.

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции. Злоумышленники попытались подорвать автомобиль стража правопорядка.

«Ответный характер»: почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии

Военные РФ засекли на льду реки следы пехоты ВСУ на северском направлении. На данном направлении идут интенсивные бои. Как российские военнослужащие справляются с противником?

ВСУ научились управлять танками Challenger 2 для возможного контрнаступления. Боевики уже вернулись в Киев. Повлияют ли поставка техники и обучение ВСУ на ход СВО для России? Что по этому поводу думают эксперты?

В США заявили о невозможности наступления ВСУ в стиле НАТО. Киев не располагает достаточным количеством танков и самолетов для контрнаступления.

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В Китае сочли размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии сигналом Путина для США. Заявление российского лидера вызвало бурную реакцию западных стран. Что на самом деле значат эти слова?

Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных. Сейчас важно продолжить процесс репатриации во что бы то ни стало.

Китайцы осудили реакцию НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии. Реакция НАТО на действия России говорит лишь о том, что РФ поступает верно, считают жители КНР.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при попытке контрнаступления. Бывший спикер офиса украинского президента назвал ключевой элемент «освобождения» украинской территории.

Тема:
Спецоперация
27 мар
Москалькова подтвердила передачу Украиной тяжелораненых российских пленных
27 мар
Российские средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ
27 мар
ВСУ научились управлять танками Challenger 2 для возможного контрнаступления
27 мар
Военные РФ засекли на льду реки следы пехоты ВСУ на северском направлении
27 мар
ВСУ атаковали районы Донецка из РСЗО HIMARS
27 мар
«Они не скрывают»: зачем страны НАТО создали военную кампанию на Украине
27 мар
В Мелитополе произошла серия взрывов. Есть пострадавшие
27 мар
Российские бойцы уничтожили батальонную группу ВСУ на северском направлении
27 мар
Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 27 марта
27 мар
Полянский заявил о нарушении украинцами законов войны и жестоком обращении с пленными
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

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