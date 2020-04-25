Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля

Погибшие и пострадавшие на 25 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 834 665 человек. Болезнь унесла жизни 197 262 человек. Всего были протестированы более 4,6 миллиона жителей планеты. Выздоровели 800 900 пациентов.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 68 622, что на 5 849 больше, чем днем ранее. Выздоровели 5 568 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 2,55 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 615 человек.

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончался 41 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 366. Такие данные приводит московский Оперативный штаб по борьбе с распространением нового внеклеточного агента.

Зараженный коронавирусом анестезиолог-реаниматолог умер в Боткинской больнице. Сергей Белошицкий проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.

Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продлить режим самоизоляции. По словам Анны Поповой, необходимо ввести еще как минимум две недели жестких ограничений — именно столько составляет инкубационный период коронавируса.

Голикова признала усталость россиян от режима самоизоляции. Вице-премьер отметила, что хотя делать прогнозы — дело неблагодарное, но они необходимы, особенно в ситуации с распространением коронавируса.

В ГИБДД разъяснили порядок передвижения между городами в период самоизоляции. В автоинспекции уточнили, что при себе граждане должны иметь не только паспорта и документы на автомобиль, но и справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и справку о здоровье.

Строительство нового медцентра завершается рядом с больницей в Коммунарке. Возведенный чуть более чем за две недели комплекс на 500 мест 7 мая примет первых пациентов — миновавших тяжелую стадию больных COVID-19.

Неиспользованные билеты можно будет вернуть с комиссией в один рубль. Из-за пандемии COVID-19 в России стали массово отменяться запланированные поездки.

Матвиенко призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году. По словам спикера Совфеда, сроки окончания режима самоизоляции из-за коронавируса будут зависеть от эпидемиологической обстановки.

Инфекционный госпиталь на 400 мест открылся во Владивостоке. В медучреждении предусмотрены повышенные меры безопасности — отдельные входы в здания, изоляция помещений, средства защиты для медицинского персонала.

Жилье в России подешевеет на фоне пандемии COVID-19. Эксперты объясняют эту тенденцию также отыгрыванием назад шоковый рост цен последнего года.

Петербургские школьники смогут уйти на летние каникулы 30 апреля. Решение о завершении учебного года примут родители.

В Петербурге разработали анимационные пропуска для режима самоизоляции. QR-код размещается на рабочем столе смартфона и активизируется при касании.

В Петербурге дополнительно развернут 5,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Чтобы освободить дополнительные места для лечения больных коронавирусной инфекцией в городе перепрофилируют ряд медучреждений.

В Петербурге предоставили «арендные каникулы» 38 видам бизнеса. Смольный установил для предпринимателей отсрочку уплаты аренды с 13 марта.

Российские вакцины против COVID-19 внесены ВОЗ в перечень перспективных. Шесть из девяти перспективных препаратов в России разработаны в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Минздрав сообщил о рисках заражения коронавирусом для беременных. Министерство дало рекомендации по лечению пациенток с COVID-19, которые вынашивают детей.

Ситуация в мире

В штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран. Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Он привел результаты исследования Северо-Восточного университета США, согласно которым к 1 марта, когда в штате был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания, более 10 тысяч жителей уже были инфицированы. По его мнению, наиболее вероятным источником является Италия. Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США скончались более 3,3 тысячи зараженных коронавирусом.

Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 89 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было.

Около 60 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено у членов экипажа круизного судна Costa Atlantica в порту Нагасаки. В пятницу число зараженных на судне составляло 91. Один из них находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

Власти Венесуэлы разрешат гражданам гулять с детьми в карантин, а также выходить, чтобы размяться, пожилым людям. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

«В воскресенье мы хотим разрешить гражданам выходить с детьми погулять и размять ноги с 9 утра и до 6 вечера», — сказал Мадуро.

Дети смогут выходить с родителями или их представителями, соблюдая необходимую дистанцию и не удаляясь больше чем на километр от дома. Также люди старше 65 лет смогут с понедельника выходить погулять с 10 утра и до двух часов дня.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового вида в Индии достигло 24 506. Как сообщило в субботу на своем сайте республиканское министерство здравоохранения и благополучия семьи, число умерших от заболеваний, вызываемых новой инфекцией, в Индии выросло за сутки на 57 и, таким образом, достигло 775.

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