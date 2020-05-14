Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 14 мая

Погибшие и пострадавшие на 14 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 433 210 человек. Болезнь унесла жизни 298 191 человек. Выздоровели 1 662 416 пациентов.

Ситуация в России

В России к утру 14 мая общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 242 430 человек. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 48 119 заболевших. Зафиксировано 2 219 летальных исходов.

Академик РАН Сергей Колесников полагает, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России может пойти по «военному пути». По словам специалиста, при «военном» продвижении вакцины, прививать людей от COVID-19 начнут уже этой осенью или в преддверии зимы.

Роспотребнадзор пошагово расписал действия владельцам кредитов во время пандемии. Ведомство составило специальную памятку совместно с Минфином РФ.

Не повышать в этом году тарифы на газ и электроэнергию призвали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, это позволит россиянам легче справиться со сложной финансовой ситуацией.

«АвтоВАЗ» поднял цены на LADA. Из-за коронавирусных ограничений продажи отечественных автомобилей упали до рекордной отметки.

Коронавирус диагностировали у ездившей по больницам депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. Соавтор законопроекта о домашнем насилии рассказала, как переносит COVID-19.

ОГЭ для девятиклассников отменят в этом году. А ЕГЭ для желающих поступить в вузы передвинут. Выпускникам нужно будет сдать только два экзамена. Тем учащимся, кто не планирует продолжать учебу в вузах, в аттестат могут быть выставлены итоговые годовые оценки.

Финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей. За сутки на портале госуслуг была создана и уже заработала, пусть и со сбоями из-за наплыва, функция подачи заявлений на дополнительные «детские» выплаты, о которых накануне объявил президент.

Доктор Комаровский рассказал, какой корнеплод может защитить от коронавируса.

Ситуация в мире

Во многих странах мира постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. В Европе возвращаются к работе магазины и рестораны, возобновляются занятия в школах. Во Франции начали пускать на пляжи, и уже можно встречаться с друзьями и родственниками. При условии, что соберется не более десяти человек.

Германия и Австрия готовы открывать границы: уже 15 мая жесткие ограничения, введенные два месяца назад, будут ослаблены. А с 15 июня совместную границу планируют открыть полностью.

Между тем, число подтвержденных случаев коронавируса в Германии превысило 172 тысячи, скончались более 7,7 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Правительство Великобритании намерено приобрести у швейцарского фармацевтического концерна Roche миллионы наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу.

Фармацевтические компании в США рассматривают возможность объединить усилия в проведении клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Как сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники, такой шаг будет носить беспрецедентный характер.

В Японии режим ЧС решили продлить до лета. А вот в Китае после долгого карантина у людей появляются возможности для отдыха и общения. В Шанхае даже открыли «Диснейленд». От желающих попасть в страну развлечений нет отбоя. Но в парке действуют новые, очень строгие правила. Обязательны маски, на каждом шагу — антисептики, в любой момент любому гостю могут измерить температуру А главное — запрещено обниматься с Микки-Маусом и другими сказочными персонажами. Знаменитые диснеевские фейерверки тоже отменены, чтобы не создавать толпу.

Ряд стран начинает постепенно смягчать ограничительные меры. Так, правительство Новой Зеландии прекратило действие режима чрезвычайного положения, введенного 25 марта из-за распространения коронавируса нового вида, и объявило о начале общенационального переходного периода. В этом островном государстве было выявлено 1 497 случаев заражения коронавирусом. В больницах страны находятся два человека с заболеванием, вызываемым вирусом, еще 72 пациента получают лечение амбулаторно. Вылечились 1 402 человека, умер из-за коронавирусной инфекции 21 заболевший. За последние 48 часов в стране не было обнаружено новых случаев заражения.

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) расторгло с американской компанией Panthera Worldwide контракт на поставку десяти миллионов медицинских респираторных масок N95 на сумму 55,5 миллиона долларов.

Также FEMA заявила о запрете применять больницам аппараты искусственной вентиляции легких производства Уральского приборостроительного завода. 12 мая в одной из больниц Петербурга произошла трагедия — в пожаре погибли пять пациентов, находившихся под ИВЛ.

Власти Черногории с пятницы 15 мая открывают пляжи, кафе и рестораны и разрешают движение транспорта через всю территорию страны, сообщило правительство.

Индийская фармацевтическая компания Glenmark Pharmaceuticals сообщила о проведении третьей фазы исследования японского противовирусного лекарства «Фавипиравир», известного как «Авиган».

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