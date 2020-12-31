Потери года: Кто из знаменитостей умер в 2020-м?

В 2020-м из жизни ушло много талантливых артистов, деятелей культуры и спортсменов. Их жизни обрывались внезапно: онкология, коронавирус, хронические заболевания и несчастные случаи. 5-tv.ru вспоминает знаменитостей, которые умерли в 2020-м

Коби Брайант (1978–2020 гг.)

Баскетболист Коби Брайант с дочерью Джанной. Фото: ТАСС / ZUMA

Известный американский баскетболист трагически погиб 26 января 2020-го. Вместе со своей 13-летней дочерью Джанной, Брайант направлялся на вертолете на баскетбольный матч. Из-за плохой видимости, которая была вызвана туманом и дождем, пилот не справился с управлением и врезался в склон горы в городе Калабас. Его дочь и еще семеро человек на борту тоже погибли. Коби Брайанту был 41 год.

Кирк Дуглас (1916–2020 гг.)

Фото: ТАСС / PA Wire

Звезда «золотой эры» Голливуда умер 5 февраля 2020-го. О смерти актера сообщил в социальных сетях его сын — Майкл Дуглас. Кирка Дугласа не стало на 104 году жизни.

Валентина Гагарина (1935–2020 гг.)

Фото: Фотохроника ТАСС / Альберт Пушкарев

Вдовы первого человека в космосе не стало 17 марта 2020-го. Причиной смерти Гагариной стали проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта. Валентине Ивановне было 84 года.

Эдуард Лимонов (1943–2020 гг.)

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Скандально-известный писатель умер 17 марта 2020-го. Эдуард Лимонов боролся с онкологией, но рак победил. Ему было 77 лет.

Инна Макарова (1926–2020 гг.)

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Звезда фильма «Девчата» скончалась 25 марта 2020-го. О смерти актрисы сообщила ее дочь Наталья Бондарчук. В декабря 2019-го Инна Владимировна была госпитализирована с опухолью головного мозга и до последних дней находилась в тяжелом состоянии. Макаровой было 93 года.

Леонид Зорин (1924–2020 гг.)

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов

Драматург и сценарист фильма «Покровские ворота» умер 31 марта 2020-го. О смерти Зорина сообщила его жена, а причиной стала остановка сердца. Леониду Генриховичу было 95 лет.

Серджо Росси (1935–2020 гг.)

Фото: Globallookpress.com / Keystone Press Agency

Одной из первых жертв коронавируса среди знаменитостей стал итальянский дизайнер обуви Серджо Росси. Его не стало 2 апреля 2020-го в госпитале города Чезена, где на тот момент было зафиксировано наибольшее количество заболевших в Италии. Росси было 84 года.

Алла Мещерякова (1943–2020 гг.)

Актриса Алла Мещерякова в к/ф «Ты — мне, я — тебе», 1976-й. Фото: Kino-teatr.ru

Актриса, известная ролью в фильме «А зори здесь тихие» скончалась 11 мая 2020-го. Причины смерти Мещеряковой не были озвучены. Алле Дмитриевной было 77 лет.

Михаил Кокшенов (1936–2020 гг.)

Фото: Globallookpress.com / Maxim Burlak

Звезды советского кино Кокшенова не стало 4 июня 2020-го. Еще в 2017-м актер перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике. За несколько месяце до смерти, Михаила Михайловича госпитализировали для прохождения реабилитации, но вскоре он умер от сердечной недостаточности. Ему было 83 года.

Виктор Проскурин (1952–2020 гг.)

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Российский актер, известный ролями в фильмах «Жестокий романс» и «Выйти замуж за капитана» скончался 1 июля 2020-го. О смерти Проскурина сообщила его жена Ирина Хонда. Актер был госпитализирован 25 июня и умер из-за хронической обструкции легких. Виктору Алексеевичу было 68 лет.

Абдулманап Нурмагомедов (1962–2020 гг.)

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Тренер и отец звезды UFC Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля 2020-го. Причиной смерти Абдулманапа Магомедовича стал инсульт. Еще в конце апреля 2020-го тренера госпитализировали в одну из больниц Махачкалы с двусторонней пневмонией, а в начале мая перенаправили в Москву. Также ему был поставлен диагноз COVID-19. Нурмагомедову было 57 лет.

Эннио Морриконе (1928–2020 гг.)

Фото: ТАСС / ZUMA

Легендарный итальянский композитор умер 6 июля 2020-го в одной из клиник Рима. Морриконе был госпитализирован после неудачного падения и перелома бедра. Ему был 91 год.

Александр Беляев (1949–2020 гг.)

Фото: ТАСС / Сергей Виноградов

Известный ведущий прогноза погоды умер 20 июля 2020-го. Причиной смерти Беляева стала онкология, с которой он боролся последние годы жизни. Александру Вадимовичу был 71 год.

Валентина Легкоступова (1965–2020 гг.)

Фото: Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певицы не стало 14 августа 2020-го. Легкоступова была госпитализирована 7 августа с тяжелой черепно-мозговой травмой из ее московской квартиры. Певицу обнаружила ее дочь: Валентина находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ее третий муж скрылся. В больнице Легкоступловой диагностировали отек мозга, провели трепанацию черепа и подключили в аппарату ИВЛ. Ей было 54 года.

Борис Клюев (1944–2020 гг.)

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Знаменитого российского актера не стало 1 сентября 2020-го. Клюев боролся с раком легких. В одном из интервью он признался, что был готов к любому исходу болезни, а силы актер находит в театре и кино. Борису Владимировичу было 76 лет.

Михаил Борисов (1949–2020 гг.)

Фото: Globallookpress.com / АГН Москва

Бессменного ведущего «Русского лото» не стало 19 сентября. Михаилу Борисову стало прямо на съемках телешоу. Ему были диагностированы коронавирус и воспаление легких, после чего Борисова подключили к аппарату ИВЛ. Ведущий был введен в медикаментозную кому и пережил клиническую смерть. Михаил Михайлович скончался при неудачной транспортировке в другую больницу. Шоумену был 71 год.

Кензо Такада (1939–2020 гг.)

Фото: Globallookpress.com / Guy Marineau

Японский дизайнер и основатель модного дома Kenzo умер 4 октября в Париже. Жизнь Кензо Такады унес коронавирус. Ему был 81 год.

Ирина Скобцева (1927–2020 гг.)

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Савостьянов

Скобцевой не стало 20 октября 2020-го. Актриса умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком, но с разницей в 26 лет. Актрисе было 93 года.

Шон Коннери (1930–2020 гг.)

Фото: ТАСС / ZUMA

Шотландский актер и первый Джеймс Бонд в кино скончался 31 октября 2020-го. Коннери появился в семи фильмах об агенте 007 и других популярных голливудских блокбастерах. Ему было 90 лет.

Михаил Жванецкий (1934–2020 гг.)

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский писатель-сатирик умер 6 ноября 2020-го. За месяц до смерти Жванецкий объявил о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья. Точные причины смерти Михаила Михайловича названы не были, но представители уточнили, что всему виной преклонный возраст и болезни. Жванецкому было 86 лет.

Армен Джигарханян (1935–2020 гг.)

Фото: ТАСС / Дмитрий Серебряков

Легендарного российского актера не стало 14 ноября 2020-го. Причиной смерти Армена Борисовича стала остановка сердца из-за заболевания почек и общего отека организма на фоне хронических заболеваний. Джигарханяну было 85 лет.

Роман Виктюк (1936–2020 гг.)

Фото: Globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Режиссер-постановщик умер 17 ноября 2020-го. Виктюк был госпитализирован с коронавирусом 27 ноября. Причиной смерти Романа Григорьевича стала тромбоэмболия. Ему было 84 года.

Диего Марадона (1960–2020 гг.)

Фото: ТАСС / PA Wire

Звезды футбола не стало 25 ноября 2020-го. В начале ноября стало известно, что Марадона перенес операцию на мозге: спортсмену удалили тромб. Вскрытие тела Диего показало, что он скончался из-за острого отека легких, который был вызван обострением хронической сердечной недостаточности. Трехдневная церемония прощания с легендой прошла в Буэнос-Айресе. Ему было 60 лет.

Валентин Гафт (1935–2020 гг.)

Фото: Globallookpress.com / Genrietta Peryan

Актер скончался 12 декабря 2020-го. В 2019-м Валентин Иосифович перенес инсульт, но так и не смог отправиться от его последствий. Гафту было 85 лет.

Пьер Карден (1922–2020 гг.)

Фото: ТАСС / EPA

Легендарный модельер умер 29 декабря 2020-го. О причинах смерти Пьера Кардена не сообщается. Он скончался в американском госпитале в Париже в возрасте 98 лет.