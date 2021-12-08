Кто из российских знаменитостей умер в 2021 году?

В 2021-м из жизни ушло много знаменитых людей. Чьи-то жизни оборвал главный недуг последних лет — коронавирус, а кто-то умер от других заболеваний. Чьи смерти расстроили поклонников в этом году, рассказывает 5-tv.ru.

Владимир Коренев — 80 лет

Фото: ИТАР-ТАСС / Борис Кавашкин

На 81-м году жизни умер от коронавируса Владимир Коренев. Актера провожала в последний путь жена — актриса Алевтина Константинова. Пара была вместе с 1961-го. У Коренева осталась одна наследница — дочь Ирина.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940-го. Его детство пришлось Великую Отечественную войну, поэтому мальчик часто голодал. Семья Корневых постоянно переезжала, так как его отец был военным. После окончания школы Владимир Борисович поступил в ГИТИС, где на последнем курсе его заметил режиссер Владимир Чеботарев. Он искал никому неизвестного актера, чтобы тот сыграл роль Ихтиандра в его фильме «Человек-амфибия». За свою карьеру Коренев снялся в более чем 50 фильмах.

Борис Грачевский — 71 год

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Папа «Ералаша» умер 14 января. Борис Грачевский скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У него осталась жена Екатерина Белоцерковская, которая была младше знаменитого мужа на 35 лет. Также у режиссера четверо детей: дочери Ксения и Василиса, сыновья Максим и Филипп.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949-го в Москве в семье работника культуры и библиотекаря. После школы Грачевский окончил технический вуз и ушел в армию. По возвращении домой он твердо решил зарекомендовать себя в кинематографе. Он пришел на киностудию имени Горького и сказал: «Возьмите меня в кино». Поначалу Грачевский работал администратором режиссеров Александра Роу и Василия Шукшина. В 1973-м вместе с коллегами создал юмористический киножурнал «Ералаш», на котором выросло не одно поколение советских и российских детей.

Василий Лановой — 87 лет

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Василий Лановой скончался 28 января. Жизнь актера унес коронавирус. В последний путь актера провожали жена Ирина Купченко, сыновья Александр и Сергей, родные, друзья и многочисленные коллеги.

Актер родился 16 января 1934-го в Москве. В начале пути Лановой поступил на журфак МГУ, но проучился там всего один год и ушел в Театральное училище имени Щукина. Всесоюзная известность пришла к Василию Семеновичу после роли в фильме «Аттестат зрелости», где он сыграл еще будучи студентом. За свою долгую карьеру актер сыграл в более чем 80 картинах. Самые известные фильмы с Василием Лановым — «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Иду на грозу».

Андрей Мягков — 82 года

Фото: ИТАР-ТАСС / Максим Шеметов

Народного артиста РСФСР не стало 18 февраля. Андрей Мягков скончался из-за сердечной недостаточности. Наследников после себя звезда советского кино не оставил: он и его жена актриса Анастасия Вознесенская были бездетной парой.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938-го в Ленинграде. Он окончил технический вуз в родном городе и работал на заводе, где начал играть в любительском театре. Там ему посоветовали поступить в театральное училище. Мягков окончил МХАТ и поступил на работу в театр «Современник». Самые известные роли Андрей Васильевич сыграл в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс».

Екатерина Градова — 74 года

Фото: РИА Новости

Актриса и бывшая жена Андрея Миронова умерла 22 февраля. Причиной смерти Екатерины Градовой стал инсульт. Церемония прощания прошла в частном формате, где присутствовали только родные и близкие актрисы. Также попрощаться с Градовой пришли ее коллеги по сцене. У нее осталась дочь Мария Маринова и приемный сын Алексей.

Актриса родилась 6 октября 1946-го в Москве. Екатерина Градова прославилась ролью радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Вторую знаковую роль Екатерина Градова получила в картине «Место встречи изменить нельзя», где сыграла Светлану Волокушину.

Анна Кастельянос — 39 лет

Фото: Kinopoisk.ru

Экс-участницы группы Little Big умерла 28 февраля 2021-го. Анна родилась с редким заболеванием костей — ахондроплазией. Из-за этого рост девушки был около 130 сантиметров. В последнее время у Анны Кастельянос были серьезные проблемы со здоровьем. Девушке поставили третью группу инвалидности, она почти не встала с кровати и не выходила из дома. Кастельянос помогали волонтеры: одна из них и обнаружила тело эпатажной артистки. Причиной смерти врачи назвали сердечную недостаточность.

Анна Кастельянос родилась 15 января 1982-го в Ленинграде. Ее мама русская, а отец — кубинец. Отец Анны ушел из семьи и вернулась на родину, когда девочки был всего год.

После школы Анна Кастельянос получила высшее образование библиотекаря, но не могла найти работу из-за небольшого роста. Какое-то время она была дежурным воспитателем в школе, а в свободное время подрабатывает аниматором и снималась в кино. Кастельянос можно увидеть в телесериалах «Ментовские войны» и «Клад».

В 2013-м она попала в группу Little Big, с которой выступала всего год. Затем Анна открыла тату-салон. Проблем с личной жизнью у нее не было: Кастельянос пользовалась успехом у мужчин.

Стахан Рахимов — 84 года

Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

Советский и российский певец умер 12 марта. Его жена Аллы Иошпе, с которой Стахан Рахимов пел в дуэте, скончалась 40 днями ранее. Уход жены усугубил здоровье артиста, который страдал проблемами с почками и сердцем. У творческого тандема не было совместных детей, но Стахан Мамаджанович воспитывал дочь Иошпе от первого брака — Татьяну. Также у Рахимова есть родная дочь Лола от первого брака.

Певец родился 17 декабря 1937-го в городе Андижан в Узбекистане. Ее мама была известной певицей и народной артисткой Узбекской ССР Шаходат Рахимова. Он провел детство за кулисами Ташкентского музыкального театра драмы, где пела его мама. В Москву он попал тоже вместе с ней, когда Шаходат позвали на повышение квалификации в городскую консерваторию. В столице Стахан Рахимов окончил школу и поступил в университет.

Петь вместе с Аллой Иошпе он начал в 1963, когда ему было 26 лет. Вскоре они поженились. Творческий тандем выступал по всему СССР. В 1979 году, когда Рахимов и Иошпе собрались уехать в Израиль для лечения Аллы, они попали в опалу и более десяти лет не выходили на сцену. В конце 80-х артистам позволили возобновить концертную деятельность.

Александр Липницкий — 68 лет

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Экс-участник рок-группы «Звуки Му» трагически погиб 25 марта. Александр Липницкий катался на лыжах, вместе с ним была его собака по кличке Тирекс. Музыкант решил перейти замерзшую Москву-реку — животное провалилось под лед. В попытках спасти любимца Липицкий утонул. Тело рокера искали двое суток. У Александра Давидовича остались жена Инна и трое детей: сыновья Владимир и Сергей, дочь Анна.

Александр Липицкий родился 8 июля 1952-го в Москве. Его бабушка — советская актриса Татьяна Окуневская. Отчим — Виктор Суходрев — личный переводчик Хрущева и Брежнева. В школьные годы Липницкий подружился с Петром Мамоновым: они вместе интересовались музыкой и посещали рок-концерты. Высшее образование Александр Липницкий получил на журфаке МГУ.

Поворотный момент в его судьбе после знакомства с Борисом Гребенщиковым, которого он приютил в своей квартире. В знак благодарности лидер «Аквариума» посвятил другу «Песню для Нового Быта». Вскоре Александр Липницкий присоединился к «Звукам Му», где проиграл на бас-гитаре до 1990-го. После ухода из группы музыкант работал на телевидении и радио.

Михаил Багдасаров — 75 лет

Фото: Instagram @circus.nn

Знаменитый дрессировщик диких животных умер 3 мая на 76-м году жизни. Незадолго до смерти Михаилу Багдасарову диагностировали коронавирус. Прощание прошло в Цирке на Цветном бульваре. У него остались дочь Карина, сын Артур и двое внуков.

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945-го в Баку. Он с детства любил животных и мечтал стать дрессировщиком. В цирке он начал работать в 12 лет в качестве конюха, а позже стал униформистом во время программы, где работали дрессировщики Константин Константиновский и Маргарита Назарова.

Дрессировщица заметила Михаил и включила в свою программу, в которой он проработал девять лет. В 1973-м Багдасаров уже начал выступать самостоятельно. Успех пришел к нему в конце 70-х, когда дрессировщик представил собственный аттракцион «Давид Сасунский».

Екатерина Вильмонт — 75 лет

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская писательница и переводчица внезапно умерла 3 мая. В день смерти Екатерина Вильмонт находилась дома. Ей резко стало плохо: поднялось давление, началась рвота. Женщина скончалась в больнице. Екатерина Николаевна никогда не была замужем.

Вильмонт родилась 24 апреля 1946-го в семье переводчиков в Москве. Способность к изучению языков у нее была с детства. После окончания школы она решила пойти по стопам родителей и тоже занималась переводами, но в 90-е специальность стала невостребованной в России. Екатерина решила писать книги: сначала детские детективы, а потом перешла на женские романы. Ее произведения печатали миллионными тиражами, а сама писательница не раз попадала в рейтинги самых читаемых авторов России.

Кира Крейлис-Петрова — 89 лет

Фото: Kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России скончалась 12 мая в Санкт-Петербурге. В 2016-м актрисе диагностировали опухоль мозга. Кира Крейлис-Петрова перенесла операцию, подарившую ей несколько лет жизни. У нее осталась наследница — дочь Мария.

Кира Крейлис-Петрова родилась в 1931-м в Ленинграде. В детстве она пережила блокаду. После школы с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ, где училась на одном курсе с Галиной Волчек, Ириной Скобцевой и Игорем Квашей. Будучи студенткой, вышла замуж за актера Якова Крейлиса, от которого родила дочь. Зрители запомнили Киру Крейлис-Петрову по ролям в сериалах «Осторожно, Задов!», «Кухня» и «Тайны следствия» и работе на телевидении. Актриса играла в петербургских театрах комедийные роли и писала пьесы.

Татьяна Проценко — 53 года

Фото: Kino-teatr.ru

Актрисы не стало 19 мая. В 2018-м Татьяне Проценко диагностировали рак. Она прошла курс лечения, наступила ремиссия. Через несколько лет болезнь вернулась, организм женщины не справился. У актрисы осталось двое детей — сын Владимир и дочь Анна.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968-го в Москве. Ее отец возглавлял управление документальных фильмов Госкино СССР, а мама работала диспетчером в аэропорту Внуково. В кинематограф актриса попала в семь лет, когда по ее рассказам познакомилась в поезде с режиссером будущего фильма «Приключения Буратино». Леонид Нечаев позвал Таню на кастинг, который она успешно прошла и получила роль Мальвины. Юная актриса должна была сыграть главную роль в «Про Красную Шапочку», но получила сотрясение мозга и не смогла приступить к съемкам. Вместо нее роль досталась Яне Поплавской.

После окончания школы Татьяна Проценко окончила киноведческий факультет ВГИКа. Она стала поэтессой и работала в Центре Ролана Быкова. Она также озвучивала фильмы. Самый известный из них — «Ла-Ла Лэнд».

Владимир Меньшов — 82 года

Фото: ТАСС / URA.RU

Обладатель премии «Оскар» умер 5 июля. Последние дни жизни Владимир Меньшов боролся с последствиями коронавируса. Заразилась и его жена Вера Алентова, но актриса сумела выздороветь. Прощание с режиссером прошло в Доме кино в Москве.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939-го в Баку. В школу-студию МХАТ поступил не с первого раза и считался бесперспективным студентом. Первую роль актер получил в фильме «Счастливый Кукушкин», когда ему было уже 30 лет. После Меньшов снялся еще в нескольких фильмах и решил заняться режиссурой. Он с успехом окончил аспирантуру режиссерской кафедры ВГИК. Прорыв в карьере Владимир Валентинович совершил, когда снял культовый фильм «Москва слезам не верит», который оценили на премии «Оскар». Второй наиболее известный фильм Меньшова — «Любовь и голуби».

Петр Мамонов — 70 лет

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Актер и музыкант скончался 15 июля. Петр Мамонов заразился коронавирусом и лечился в больнице в Коммунарке. Болезнь протекала в тяжелой форме, легкие были поражены на 87%, его подключили к аппарату ИВЛ. У Мамонова осталась жена Ольга, с которой он последние годы жил в уединении в деревне под Москвой. Также у Мамонова есть единственный наследник — сын Иван.

Петр Мамонов — основатель группы «Звуки Му». Ранее из жизни ушел его друг детства и коллега Александра Липницкий. Мамонов также снимался в кино. На его счету 20 фильмов. Самые известные роли он сыграл в «Такси-блюз» и «Остров».

Валентина Малявина — 80 лет

Фото: Kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России и бывшая жена Александра Збруева умерла 30 октября. Как рассказал экс-супруг актрисы, Валентина Малявина ослепла и последние годы жизни провела в Московском доме-пансионате ветеранов науки. С конца сентября актриса жаловалась на самочувствие, ей вызывали скорую помощь. Врачи обнаружили у женщины серьезные проблемы с урологией, но не госпитализировали.

Валентина Малявина родилась 18 июля в Москве. После окончания школы будущая актриса поступила в Театральное училище имени Щукина, затем ее приняли в труппу театра имени Ленинского комсомола. Она также играла в театре имени Вахтангова. Малявина работала и в киноиндустрии. В ее фильмографии числятся работы в фильмах «Иваново детство», «Портрет Дориана Грея» и «Король-олень».

Жизнь Малявиной пошла под откос, когда ее заподозрили в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. Дело закрыли, а смерть мужчины признали самоубийством, но через пять лет по настоянию его родственников дело пересмотрели. Валентину Александровну признали виновной и посадили в тюрьму на девять лет. В конце 80-х она вышла по амнистии. Свою вину Малявина так и не признала. После освобождения у нее было несколько ролей в кино, ее даже признали народной артисткой России.

Игорь Савочкин — 58 лет

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Жизнь звезды фильма «Ночной дозор» неожиданно оборвалась 18 ноября. О смерти Игоря Савочкина сообщила его знакомая на своей странице в Facebook. Накануне смерти актера госпитализировали с жалобами на боли в спине, но в больнице он почувствовал себя лучше и его выписали в тот же вечер. Причиной смерти Савочкина стала печоночная декомпроессия. Он также боролся с онкологией.

Игорь Савочкин родился в Саратовской области 14 мая 1963-го. После окончания школы он получил далеко не творческую профессию: будущий артист учился в Саратавском университете механизации сельского хозяйства. Но в конце 80-х поступил на театральный факультет в саратовскую консерваторию. После переезда в Москву Савочкин играл в театрах «На досках» и «Театре на Покровке». Актер стал известны после второстепенной роли в фильме «Ночной дозор». Также Игорь Савочкин снялся в фильмах «Дневной дозор», «Адмирал», «Ирония судьбы. Продолжение» и триллере Люка Бессона «Анна».

Валерий Гаркалин — 67 лет

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

Актер умер 20 ноября в столице. Причиной смерти Валерия Гаркалина стало тяжелое течение коронавируса. Вирус подтвердили еще 2 ноября. Болезнь прогрессировала стремительно: врачи диагностировали 25% поражения легких. Из-за проблем с дыханием медикам пришлось ввести Гаркалина в состояние искусственной комы. На фоне коронавируса у звезды фильма «Ширли-Мырли» сформировался тромбоз артерий рук, из-за которого грозила ампутация.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954-го в Москве. После окончания средней школы будущий актер работал слесарем на заводе. После возвращения из армии Гаркалин поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. В конце 70-х вместе с однокурсниками создал театр на колесах «Люди и куклы». Вместе с ним Валерий Борисович объездил весь СССР.

Известность пришла к нему после роли в фильме Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». Валерий Гаркалин играл в Театре сатиры и Московском театре имени А. С. Пушкина. Также преподавал театральное искусство в ГИТИСе.

Нина Руслонова — 76 лет

Фото: ТАСС / Виктор Борисов

Народная артистка РФ скончалась 21 ноября. Жизнь Нины Руслановой унес коронавирус. Она долго отказывалась от госпитализации, но 11 ноября актрису все-таки доставили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Кроме того, Руслановой диагностировали дыхательную недостаточность.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945-го в Харьковской области. Будущая артистка выросла в детском доме. Там же ей дали ее фамилию — в честь певицы Лидии Руслановой. Она окончила строительное училище, где получила профессию штукатура, затем отучилась один курс в Харьковском театральном институте, но решила уехать в Москву. В столице СССР Нина Русланова была студенткой Театрального училища имени Б. В. Щукина.

Актриса играла в театрах имени Евгения Вахтангова, имени Владимира Маяковского и Рубена Симонова. Нина Русланова начала сниматься в кино с конца 60-х, сыграла 150 ролей в кино. Самые знаменитые фильмы с актрисой — «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня» и «Собачье сердце».

Александр Градский — 72 года

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Основоположник русского рока умер 28 ноября. За несколько дней до смерти Александра Градского госпитализировали из-за плохого самочувствия. Врачи поставили артисту неутешительный диагноз — инсульт. Уже в больнице он перенес инфаркт головного мозга и скончался. У него осталась молодая гражданская жена — Марина Коташенко. Женщина младше супруга на 31 год. У них двое маленьких сыновей — Александр и Иван. Также у Градского есть взрослые дети от третьего брака — Даниил и Мария.

Александр Градский родился 3 ноября 1949-го в Копейске. В конце 50-х семья артиста переехала в Москву, где он начал заниматься творчеством. Музыкант стал знаменитым в 1976-м, когда написал песню «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе». За свою карьеру его авторству принадлежит более чем 200 песен, на многие из которых Градский написал стихи. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Также он написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Нина Ургант — 92 года

Фото: ТАСС / Юрий Белинский

Заслуженная и народная артистка РСФСР и родоначальница известнейшей актерской династии Нина Ургант умерла 3 декабря. Последние годы жизни Нина Николаевна почти не выходила из дома и не принимала гостей. Несколько лет назад врачи диагностировали ей болезнь Паркинсона: Ургант мучали сильные боли. У актрисы остался единственный сын — Андрей. Ее внук — знаменитый телеведущий Иван Ургант. Также у Нины Николаевны две правнучки — Нина и Валерия.

Актриса родилась 4 сентября 1929-го в городе Луга под Ленинградом. Нина Николаевна имела эстонские корни: ее отец Николай Ургант был обрусевшим эстонцем, которые в то время проживали на юго-западе Ленинградской области. Нина Николаевна окончила театральный институт имени А. Н. Островского (сейчас Российский государственный институт сценических искусств — Прим. ред). Первая известная роль в кино Нины Ургант — Олечка в фильме «Укротительница тигров». Она также сыграла в известных картинах «Пока жив человек» и «Белорусский вокзал», но больше известна как театральная актриса — звезда Александринского театра в Петербурге. Ее последними фильмами стали «Азиат» и «Русские деньги».

Марк Рудинштейн — 75 лет

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Режиссер и основатель кинофестиваля «Кинотавр» умер 5 декабря. Марк Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом, а затем диагностировали инсульт в ноябре этого года. Еще в 2020-м стало известно, что кинодеятель объявил, что борется с раком предстательной железы. Он ограничил контакты с внешним миром и пропал из поля зрения общественности. У режиссера осталась дочь Наталья, внуки и правнуки.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946-го в Одессе в еврейской семье. Работать начал в 15 лет на судостроительном заводе, а затем ушел в армию. После возвращения будущий режиссер и продюсер решил поступить в ГИТИС, который не смог окончить. Вторая попытка получить высшее образование оказалась удачной: Марк Григорьевич поступил в Театральном училище имени Щукина на заочное отделение.

Карьеру начал с должности администратора в дирекции «Цирка на сцене», а после стал директорм концертных программ Росконцерта. Марк Рудинштейн был организатором первого рок-фестиваля в СССР в Подольске. Продюсировал такие фильмы, как «Интердевочка», «Катафалк» и «Вольф Мессинг».